Trump bittet Netanjahu um Zurückhaltung bei Siedlungspolitik

vor 31 Minuten

WASHINGTON - US-Präsident Donald Trump hat den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu zur Zurückhaltung bei der Siedlungspolitik aufgefordert.

Donald Trump (r) empfängt Benjamin Netanjahu im Weißen Haus. © Evan Vucci (dpa)



Donald Trump (r) empfängt Benjamin Netanjahu im Weißen Haus. Foto: Evan Vucci (dpa)



Es sei gut, wenn sich Netanjahu bei den Siedlungen "ein wenig" zurückhalten könne, sagte Trump am Mittwoch bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Netanjahu in Washington. Israel hatte vor kurzem die Gründung einer neuen Siedlung bekannt gegeben. Seit Trumps Amtsantritt im Januar hat Israel den Bau von rund 6000 Siedlerwohnungen im Westjordanland und in Ost-Jerusalem angekündigt.

dpa