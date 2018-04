Trump droht Russland mit Militärschlag in Syrien

WASHINGTON - Nach dem mutmaßlichen Giftgasangriff in Syrien hat US-Präsident Donald Trump Russland mit einem Raketenangriff in dem Bürgerkriegsland gedroht.

Der US-Zerstörer "USS Donald Cook", hier beim Einlaufen in den Hafen von Gdynia (Polen), ist auf dem Weg ins östliche Mittelmeer. © Adam Warzawa/PAP/Archiv (dpa)



"Russland hat geschworen, alle Raketen abzuschießen, die auf Syrien abgefeuert werden. Mach' Dich bereit, Russland, denn sie werden kommen (...)", . Die Raketen seien "schön und neu und "smart"". Der russische Botschafter im Libanon, Alexander Sassypkin, hatte zuvor erklärt, dass Russland jegliche US-Rakete auf syrischem Hoheitsgebiet abfangen werde.

Donald Trump verschärft seine militärischen Drohungen. © Evan Vucci/AP (dpa)



Der Präsident gab Russland eine Mitschuld für eine Eskalation des Konfliktes. Moskau dürfe sich nicht mit einem "Tier" verbünden, das mit Gas töte, fügte er hinzu und meinte damit offensichtlich den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad.

Hält Angriffe auf «chemische Kapazitäten» des syrischen Regimes für möglich: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. © Manish Swarup (dpa)



Die USA machen Assads Regierung für den mutmaßlichen Angriff auf die von Rebellen kontrollierte Stadt Duma in Ost-Ghuta verantwortlich und haben bereits in den vergangenen Tagen mit militärischen Schritten gedroht. Die syrische Armee und ihre Verbündeten im Land wurden schon in der Nacht zu Dienstag in volle Alarmbereitschaft versetzt.

Ein Sanitäter hält einem Kleinkind in Duma nach dem Angriff ein Beatmungsgerät über den Mund. © AP (dpa)



Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sagte, Angriffe auf "chemische Kapazitäten" in Syrien seien möglich. Frankreich tausche sich mit Partnern aus, vor allem mit den USA und mit Großbritannien. "Wir werden unsere Entscheidung in den kommenden Tagen mitteilen."

US-Flagge auf einem Panzerfahrzeug in Syrien. zugesagt. Die USA sind seit 2014 in Syrien und im Irak im Einsatz, um den IS zu bekämpfen. Truppen am Boden unterstützen die Kurdenmiliz YPG. © Hussein Malla/AP (dpa)



Bundeskanzlerin Angela Merkel gab der syrischen Regierung erstmals eine mögliche Verantwortung an dem Angriff. "Es gibt schwere Indizien, die in Richtung des syrischen Regimes zeigen. Auf der Grundlage werden dann auch die weiteren Bewertungen durchgeführt werden", sagte Merkel. An Spekulationen über einen Militäranschlag wollte sich Merkel aber nicht beteiligen. Sie bedauerte, dass der UN-Sicherheitsrat bisher keine Resolution zu dem Thema zustande gebracht hat.

Dieses vom Syrischen Zivilschutz zur Verfügung gestellte Bild zeigt einen Jungen in Duma, der durch ein Beatmungsgerät Luft holt. © Syrian Civil Defense White Helmets/AP (dpa)



Russland betont, die Rebellen hätten den Angriff inszeniert. Moskau ist im Bürgerkrieg ein enger Verbündeter der syrischen Regierung.

Ein Soldat der syrischen Armee beobachtet die Kampfhandlungen im Ost-Ghuta, vor den Toren von Damaskus. © Ammar Safarjalani/XinHua (dpa)



Die russische Regierung rief die USA zur Besonnenheit auf. "Hoffentlich vermeiden alle Länder Schritte", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Agentur Tass zufolge. Dies gelte vor allem für Maßnahmen, die die ohnehin fragile Situation in der Region weiter destabilisieren könnten.

Wassili Nebensja, UN-Botschafter von Russland, bei der Abstimmung im UN-Sicherheitsrat. © Julie Jacobson/AP (dpa)



Der russische Botschafter Sassypkin ging in seinen Äußerungen dagegen weiter: "Sollte es einen Angriff von Seiten Amerikas geben (...), werden die Raketen abgeschossen und die Objekte angegriffen, von denen sie abgefeuert wurden", sagte er laut der Agentur Interfax im libanesischen Fernsehen.

Rauch steigt nach dem Einschlag einer Rakete der syrischen Armee über Duma auf. © Ammar Safarjalani/XinHua (dpa)



Bei dem gemeldeten Giftgaseinsatz auf die von Rebellen kontrollierte Stadt in Ost-Ghuta am Samstag sollen nach Angaben der Hilfsorganisation Weißhelme mindestens 42 Menschen getötet worden sein. Mehr als 500 Personen wurden demnach in Krankenhäusern behandelt.

Das US-Außenministerium erklärte, Kenntnis von mindestens 85 Todesopfern zu haben. "Was wir glauben zu wissen ist, dass es eine Form von chemischer Waffe war, die bei diesem Angriff in Syrien eingesetzt wurde, und dass mindestens 85 Menschen getötet wurden, von denen wir bisher wissen", sagte Ministeriumssprecherin Heather Nauert.

Die Vereinten Nationen sprachen unter Berufung auf Berichte von mutmaßlich 49 Getöteten und Hunderten Verletzten. Auf welche Berichte sich das UN-Büro für Abrüstung dabei berief, war unklar.

Am Dienstag scheiterten im UN-Sicherheitsrat gleich drei Syrien-Resolutionen.

