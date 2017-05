Trump trifft erstmals Papst Franziskus

ROM - US-Präsident Donald Trump trifft heute erstmals Papst Franziskus zu einer Audienz im Vatikan. Mit dem Besuch in Rom betritt Trump erstmals als Präsident europäischen Boden.

Die Trumps besuchen Rom für zwei Tage. © Andrew Medichini (dpa)



Nach dem Gespräch mit dem Oberhaupt der Katholiken steht eine Besichtigung der Sixtinischen Kapelle und des Petersdoms an. Mit dabei im Vatikan sind auch First Lady Melania Trump und Tochter Ivanka.

Das Treffen Trumps mit dem Papst wird mit Spannung erwartet, da sich Trumps Politik stark von der des Vatikans unterscheidet. Vor allem bei den Themen Migration und Umweltschutz vertritt der Pontifex eine komplett andere Linie als der Republikaner. Begleitet wird der Besuch von verschärften Sicherheitsmaßnahmen. Teile der römischen Innenstadt werden zeitweise abgeriegelt.

Nach der Audienz im Vatikan wird Trump den italienischen Präsidenten Sergio Mattarella sowie Ministerpräsident Paolo Gentiloni zu Gesprächen treffen. Melania Trump wird währenddessen ein Kinderkrankenhaus in Rom besuchen, Ivanka die katholische Hilfsorganisation Sant'Egidio. Am Nachmittag reist Trump weiter nach Brüssel zum Nato-Gipfel. Am Freitag kehrt er zum G7-Gipfel auf Sizilien nach Italien zurück.

