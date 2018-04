Türen aus dem New Yorker Chelsea Hotel werden versteigert

NEW YORK - Musiker wie Bob Dylan und Janis Joplin, Maler wie Jackson Pollock, Schriftsteller wie Mark Twain und viele andere Berühmtheiten lebten zeitweise im New Yorker Chelsea Hotel - die Türen ihrer Zimmer sollen dank einer Versteigerung nun dem guten Zweck dienen.

Die Tür gehörte zu dem Zimmer, in dem Janis Joplin wohnte. © Guernsey’s Auction House (dpa)



Insgesamt 52 Holztüren seien im Angebot, teilte das Auktionshaus Guernsey's mit. Die Versteigerung war für die Nacht zu Freitag deutscher Zeit angekündigt. Ein Großteil der Erlöse soll einer Organisation gespendet werden, die sich für Obdachlose in New York einsetzt.

Die Türe gehörte zum Zimmer von Jim Morrison. © Guernsey’s Auction House (dpa)



Das Chelsea Hotel war 1905 im Südwesten von Manhattan eröffnet worden. Über die Jahre lebten dort zahlreiche berühmte Künstler, Musiker und Schriftsteller wie Arthur Miller, Frida Kahlo, Jane Fonda, Patti Smith, Dylan Thomas und Iggy Pop. Das Gebäude inspirierte sie zu zahlreichen Filmen, Büchern und Songs.

Seit 2011 ist das Hotel geschlossen und wird derzeit umgebaut. Nur noch einige wenige Menschen leben darin. Der frühere Bewohner Jim Georgiou war obdachlos, als die Renovierungsarbeiten begannen, und sah, wie die Türen herausgenommen wurden. Sie sollten weggeschmissen werden.

Georgiou rettete und katalogisierte sie und gab sie nun zur Versteigerung frei, wie das Auktionshaus mitteilte. Ihm war es fast immer möglich, die Pforte zuzuordnen. Ein Käufer weiß also in der Regel, welcher Prominenter einst durch seine Tür schritt. In manchen Zimmern haben auch mehrere Stars gewohnt. Zu haben ist übrigens auch die Tür, hinter der Jim Morrison schlief - der Sänger der Doors.

dpa