Türkei lockt mit Staatsbürgerschaft bei Investitionen

vor 44 Minuten

ISTANBUL - Ausländern, die in der Türkei bestimmte Investitionen in Millionenhöhe tätigen, wird künftig die Staatsbürgerschaft in dem Land in Aussicht gestellt. Dieser Beschluss wurde im Amtsblatt veröffentlicht.

Anleger fliehn derzeit aus der Türkei: Die Lira ist im freien Fall. © Sedat Suna (dpa)



Der Schritt kommt nach dem jüngsten weiteren Absturz der Landeswährung Lira. Für einen Dollar mussten zwischenzeitlich rund 3,94 türkische Lira gezahlt werden und damit so viel wie noch nie.

Ausländer, die eine Immobilie im Wert von mindestens einer Millionen Dollar in das Grundbruch eintragen lassen und diese drei Jahre lang nicht verkaufen, können laut Beschluss eine türkische Staatsbürgerschaft erwerben. Auch Investoren, die Arbeitsplätze für mindestens Hundert Personen schaffen, kommen für eine Staatsbürgerschaft infrage.

Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan räumte am Donnerstag in einer Rede vor Ortsvorstehern in Ankara ein, dass es zwar Probleme im Land gebe, diese seien aber nicht für den Kursverfall verantwortlich. Vielmehr versuchten «Terroristen», mit Angriffen auf die Wirtschaft das Land zu schwächen, sagte Erdogan ohne genau zu definieren, wen er damit meinte. Ob «Terroristen» dafür «Bomben» oder «Euro, Dollar und Devisen» verwendeten, mache keinen Unterschied. «Die Absicht ist, die Türkei in die Knie zu zwingen, sie einzunehmen und sie von ihren Zielen abzubringen.»

