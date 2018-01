Türkische Truppen marschieren in Syrien ein

vor 42 Minuten

ISTANBUL - Türkische Bodentruppen sind in die von kurdischen Milizen kontrollierte Region Afrin in Syrien einmarschiert. Das sagte der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim am Sonntag, wie die Nachrichtenagentur DHA berichtete.

dpa