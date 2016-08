Überwiegend sonnig und meist trocken

OFFENBACH - Am Dienstag scheint vielerorts auch längere Zeit die Sonne. Dichter sind die Wolken dagegen im Norden, meist bleibt es aber trocken. Im Tagesverlauf bilden sich an den Alpen erneut Quellwolken und stellenweise muss mit gewittrigen Niederschlägen gerechnet werden.

Robben und Seehunde liegen am Südstrand auf der Düne vor der Insel Helgoland in der Sonne. © Christian Charisius (dpa)



Die Temperaturen steigen tagsüber auf 21 bis 25 Grad in der Nordhälfte, bei auflandigem Wind an der See bleibt es etwas kühler, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilt. In der Südhälfte werden 24 bis 29 Grad erreicht. Der Wind weht schwach aus unterschiedlichen Richtungen.

