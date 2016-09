Umjubelte Messi-Rückkehr - Argentinien besiegt Uruguay

vor 10 Minuten

BUENOS AIRES - Mit einer triumphalen Rückkehr von Lionel Messi hat Argentinien die Tabellenspitze in die südamerikanischen WM-Qualifikation übernommen. Der Superstar erzielte beim 1:0 (1:0) den Siegtreffer im Duell mit dem Erzrivalen Uruguay.

Lionel Messi erzielte den Siegtreffer gegen Uruguay. © Nicolas Aguilera (dpa)



Lionel Messi erzielte den Siegtreffer gegen Uruguay. Foto: Nicolas Aguilera (dpa)



Auch «Gaucho»-Trainer Edgardo Bauza feierte in Mendoza einen gelungenen Neustart des Teams nach dem verlorenen Finale der Copa America vor zwei Monaten.

Messi erzielte in dem mit rund 40 000 Zuschauern ausverkauften Stadion Malvinas Argentinas den einzigen Treffer in der 42. Minute. Nur zwei Minuten später musste der Argentinier Paulo Dybala nach einer Gelb-Roten-Karte das Spielfeld verlassen. In der zweiten Halbzeit versuchte Uruguay mit Luis Suárez als Angriffsspitze vergeblich auszugleichen.

Weltstar Messi hatte nach der Niederlage gegen Chile im Endspiel der Copa América seinen Abschied aus der Nationalelf erklärt, seine Zeit in der Albiceleste schien vorbei. Knapp zwei Monate später konnte Bauza, der Nachfolger des zurückgetretenen Coachs Gerardo Martino, Messi leicht überzeugen, das hellblau-weiße Trikot wieder anzuziehen. «Ich habe niemanden betrogen, in dem Moment fühlte ich das», sagte Messi nach dem Sieg gegen Uruguay. Er mache wieder mit, weil er ein großes Vertrauen auf seine Mitspieler habe.

Messi ließ offen, ob er am Dienstag gegen Venezuela antreten werde. Er habe auf dem Spielfeld starke Schmerzen wegen einer in Spanien erlittenen leichten Muskelverletzung empfunden.

Am siebten Spieltag der Südamerika-Quali gewann außerdem Brasilien gegen Ecuador mit 3:0 (0:0) in Quito. Die Olympia-Sieger gingen erst in der 70. Spielminute mit einem durch Neymar verwandelten Elfmeter in Führung. Gabriel Jesus erzielte in der 86. und der 91. Minute die beiden weiteren Tore.

Kolumbien besiegte mit 2:0 (1:0) Venezuela im Heimspiel in Barranquilla mit Toren von James Rodríguez (45.) und Macnelly Torres (82.). Bolivien erreichte ebenfalls einen Sieg mit 2:0 (1:0) in La Paz gegen Peru. Paraguay gewann 2:1 (2:1) in Asunción gegen Amerika-Meister Chile mit frühen Toren von Oscar Romero (5.) und Paulo Da Silva (8.). Bayern Münchens Arturo Vidal erzielte in der 36. Minute den einzigen chilenischen Treffer.

Argentinien führt jetzt die südamerikanische Qualifikationsrunde mit 14 Punkten, gefolgt von Uruguay, Kolumbien und Ecuador mit 13 und Brasilien und Paraguay mit 12 Punkten. Die vier bestplatzierten der zehn Teams qualifizieren sich direkt für die WM. Die fünftplatzierte Mannschaft spielt im Playoff gegen den Sieger der Ozeanien-Gruppe um ein weiteres Turnier-Ticket.

dpa