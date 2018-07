Umweltministerin präsentiert Naturbewusstseins-Studie

BERLIN - Wie wichtig ist den Deutschen der Naturschutz - und was würden sie für den Erhalt von Flora und Fauna tun? Was halten die Bundesbürger von Windenergie und Gentechnik? Solchen Fragen gehen das Bundesumweltministerium und das Bundesamt für Naturschutz in der Naturbewusstseins-Studie nach.

Landwirt versprüht Pflanzenschutzmittel auf einem Feld. Wird der Umweltschutz und die Sicherung der Artenvielfalt ausreichend vollzogen? Foto: Patrick Pleul/Symbol (dpa)



Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) stellt heute (10.30 Uhr) in Berlin die Ergebnisse vor. Die Studie wird alle zwei Jahre erstellt. Auch diesmal dürfte wieder der Anspruch zwischen Wunsch und Wirklichkeit deutlich werden. So war etwa vor zwei Jahren eine sehr große Mehrheit der Deutschen für mehr Öko-Landbau, im Konsum spiegelt sich das aber nicht immer wider.

