Eifrig am Üben ist der Posaunenchor Erlangen samt Leitung Susanne Hartwich-Düfel. Gerade in der Vorweihnachtszeit ist Hochbetrieb bei den Blechbläsern.An Weihnachten spielen sie natürlich besonders gerne.

Ein Bild der Zerstörung bot sich den Rettungskräften bei einem schweren Unfall am Samstagmorgen in der Oberpfalz. Ein Autofahrer war von Penkhof in Richtung Haidweiher (Lkr. Amberg-Sulzbach) unterwegs, als er mit seiner Mercedes C-Klasse aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Straße abkam und mit enormer Wucht gegen einen Baum prallte.