Gegen 14 Uhr wollte ein 54-jähriger Mann am Freitagnachmittag einen in Richtung Buch fahrenden Traktor mit seinem Transporter überholen. Just in diesem Moment bog der 69-jährige Traktorfahrer allerdings nach links in einen Feldweg ab. Der Transporter rauschte in die Seite des Schleppers und teilte den Traktor dadurch in zwei Teile. © NEWS5 / Schmelzer