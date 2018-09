Ob Konzerte, Ausstellungen oder Großevents: nordbayern.de präsentiert eine Auswahl für den Terminkalender in Bildern.

Unter dem Motto "Rise for Climate" trafen sich am Schlossplatz etwa 200 Menschen, die sich für eine Beschleunigung der regionalen Energiewende und mehr Klimaschutz ausgesprochen haben. Auf großen Bannern konnten sich die Teilnehmer mit ihrer Unterschrift verewigen.

Am Freitagabend gab es auf dem Nürnberger Herbstvolksfest eine ganze Reihe muskelbepackter Männer neben zierlichen Frauen zu sehen. Bei der Wahl zu Miss & Mister Nürnberg zeigten sich die Teilnehmer erst in Abendgarderobe und im Anschluss von ihrer freizügigen Seite. Am Ende machten eine Schwandorferin und ein Münchner das Rennen.