Am Dienstagabend stießen auf einer Kreuzung in Hof zwei Autos zusammen - wie es genau zu dem Unfall kam, ist bislang noch unklar. Eins der Autos wurde durch den Aufprall auf eine Verkehrsinsel geschleudert. Bei dem Zusammenstoß zogen sich nach ersten Informationen zwei Personen Verletzungen zu.

Hier schlummern Millionen unter der Erde: Für den Bau des Wasserwerks in Ranna wurden 12 Millionen Euro investiert und 1300 Kubikmeter Stahlbeton verbaut. Seit Mai 2016 ist die neue Aufbereitungsanlage in Betrieb. Pro Sekunde werden 160 Liter Reinwasser gewonnen.

Nach zwei Niederlagen in Folge wollte der FCN ausgerechnet in Fürth in die Erfolgspur zurück. Doch das Kleeblatt begann im 262. Frankenderby couragierter und setzte sich am Ende verdient durch. Die Noten für die Derby-Verlierer sind dementsprechend mau.