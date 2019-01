Die Zahl nützlicher und unnützer Apps für Ihr Smartphone ist schier unendlich. Das gilt auch für das Thema Reisen. Daher schlagen wir eine Schneise in den Dschungel der Anwendungen und stellen Ihnen Apps vor, die wir für empfehlenswert halten.

In Naila geriet eine 56-Jährige am Freitagnachmittag bei Schneeglätte ins Schleudern: Ihr Wagen kollidierte im Finkenweg mit dem Pkw eines 24-Jährigen. Die 56-Jährige wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Der 24-Jährige blieb unverletzt.