Ungewissheit über Zinsentwicklung lässt Anleger abwarten

FRANKFURT/MAIN - Die Ungewissheit über die Zinsentwicklung in den USA lähmt weiterhin die Anleger am deutschen Aktienmarkt. So bewegten sich die wichtigsten Indizes auch am Donnerstag nur wenig. Der Leitindex Dax pendelte um seinen Vortagesschluss und stand gegen Mittag 0,24 Prozent im Plus bei 10 402,97 Punkten.

Ein Händler geht über das Parkett in der Börse in Frankfurt am Main und spiegelt sich dabei in einem Logo des Deutschen Aktienindexes (DAX). © Fredrik von Erichsen (dpa)



Ein Händler geht über das Parkett in der Börse in Frankfurt am Main und spiegelt sich dabei in einem Logo des Deutschen Aktienindexes (DAX). Foto: Fredrik von Erichsen (dpa)



Die bisherige Wochenbilanz des Dax ist mit rund 1,5 Prozent Minus negativ. Am Markt herrsche immer noch ein hohes Maß an Unsicherheit, sagte Händler Markus Huber von City of London Markets. Die Anleger fragten sich weiterhin, wann die US-Notenbank Fed eine härtere Gangart einschlage. Äußerungen von US-Notenbankern über eine weitere Leitzinserhöhung waren zuletzt widersprüchlich, was für heftige Kursausschläge sorgte. Die Fed wird am Mittwoch nächster Woche ihre geldpolitischen Maßnahmen bekanntgeben. Höhere Zinsen machen Anleihen gegenüber Aktien attraktiver.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen fiel bis zum Donnerstagmittag um 0,13 Prozent auf 21 050,10 Punkte, und der Technologiewerte-Index TecDax verlor 0,15 Prozent auf 1745,35 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,15 Prozent zu.

