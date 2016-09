Das Rathaus, ein ehemaliges Wohn- und Geschäftshaus in der Bamberger Straße 26 und die frühere Hammerschmiede in der Bamberger Straße 47: Drei Gebäude waren zum Tag des offenen Denkmals für Interessierte geöffnet. In allen klärten die Hausherren oder Experten die Besucher über die Geschichte der Häuser auf und wiesen auf so manch überraschendes Detail hin. © André De Geare