Union und SPD fallen auf Rekordtief - AfD erobert Platz drei

vor 16 Minuten

BERLIN - Steiler Aufschwung der AfD, historisches Fiasko der SPD, verlustreicher Sieg der Union: Bundeskanzlerin Angela Merkel kann nach der Bundestagswahl trotz schwerer Verluste voraussichtlich vier weitere Jahre regieren.

Martin Schulz sprach von einem «bitteren Tag für die deutsche Sozialdemokratie». © Kay Nietfeld (dpa)



Ihr bisheriger Koalitionspartner SPD mit dem Herausforderer Martin Schulz stürzt nach den ersten Hochrechnungen aber auf ein Rekordtief. Großer Profiteur der Schlappe für die große Koalition ist die Rechtsaußen-Partei AfD. Mit ihr schafft erstmals seit den 50er Jahren eine rechtsnationale Partei den Sprung ins Parlament - und erobert gleich Platz drei.

Die Union hat die Bundestagswahl trotz deutlicher Verluste gewonnen. © Michael Kappeler (dpa)



In Berlin versammelten sich Demonstranten vor der Wahlparty der Rechtspopulisten. Etwa 100 Menschen zogen zum Alexanderplatz, wo die AfD-Anhänger sich in einem Club in einem Hochhaus versammelt haben. Sie pfiffen und riefen Anti-AfD-Parolen. Die Polizei war mit einem größeren Aufgebot vertreten.

AfD-Spitzenkandidat Alexander Gauland (M) hat das gute Wahlergebnis seiner Partei als Kampfansage an die künftige Bundesregierung gewertet: «Sie kann sich warm anziehen. Wir werden sie jagen.» © Bernd Von Jutrczenka (dpa)



Der FDP gelingt nach vier Jahren die Rückkehr in den Bundestag. Mit den ebenfalls vertretenen Linken und Grünen ergibt sich erstmals seit den 50er Jahren wieder ein Sechs-Fraktionen-Parlament.

Katja Kipping ist zufrieden: Die Linke schneidet nach ersten Prognosen mit 9 Prozent besser ab als 2013. © Jan Woitas (dpa)



Möglich wäre ein bisher im Bund noch nie erprobtes Jamaika-Bündnis aus CDU/CSU, FDP und Grünen. Einer rechnerisch ebenfalls möglichen Fortsetzung der großen Koalition erteilte die SPD-Spitze sofort nach Wahlschluss eine Absage: "Für uns endet heute die große Koalition", sagte Parteivize Manuela Schwesig. Fraktionschef Thomas Oppermann schloss sich an.

Entsetzte Gesichter auf der Wahlparty der SPD: Die einstige Volkspartei scheint das Vertrauen der Wähler verloren zu haben. © Kay Nietfeld (dpa)



Nach den Hochrechnungen von 18.15 Uhr fällt die Union auf ihr schwächstes Ergebnis seit 1949: 32,7 bis 33,3 Prozent (2013: 41,5). Die einstige Volkspartei SPD scheint das Vertrauen der Wähler in der großen Koalition dauerhaft verloren zu haben: Nach zwei bereits schwachen Bundestagswahlen stürzt sie nun auf ein Rekordtief von 20,2 bis 20,8 Prozent (25,7). Die AfD, 2013 noch knapp gescheitert, legt mit 13,2 bis 13,4 Prozent auf knapp das Dreifache zu (4,7) - ein Resultat, das auch im Ausland mit Sorge beachtet wird.

Die Grünen-Abgeordnete Renate Künast wird sich in Zukunft im Bundestag mit der AfD-Fraktion auseinandersetzen müssen. © Ralf Hirschberger (dpa)



Die Grünen verbessern sich auf 9,2 bis 9,4 Prozent (8,4). Die Linken verharren leicht über ihrem alten Niveau bei 8,9 Prozent (8,6). Die seit 2013 nicht mehr im Parlament vertretene FDP überspringt mit 10,1 bis 10,5 Prozent locker die Fünf-Prozent-Hürde (4,8).

Die Union bleibt stärkste Kraft. © Swen Pförtner (dpa)



Die Sitzverteilung sieht nach den Hochrechnungen von Infratest dimap (ARD) und Forschungsgruppe Wahlen (ZDF) so aus: CDU/CSU 217 bis 220 (2013: 311), SPD 134 bis 137 (193), AfD 87 bis 89, FDP 67 bis 70, Grüne 61 bis 62 (63) und Linke 59 Mandate (64).

FDP-Chef Christian Lindner ist seine «mission impossible» gelungen: Die FDP zieht in den Bundestag ein. © Ralf Hirschberger (dpa)



Die Wahlbeteiligung lag bei 75 bis 76,5 Prozent (71,5). Zur Abstimmung aufgerufen waren rund 61,5 Millionen Wahlberechtigte.

In der Alsterdorfer Sporthalle in Hamburg werden die Briefwahlstimmen ausgezählt. © Axel Heimken (dpa)



Merkel steht damit vor ihrer vierten Amtszeit. Die Union habe sich ein besseres Ergebnis gewünscht, zugleich habe man aber die Wahlziele erreicht, sagte Fraktionschef Volker Kauder (CDU). Einfach werden Gespräche über eine Regierungsbildung nicht, nachdem die SPD eine Absage und den Gang in die Opposition verkündet hat: Grüne und Liberale sehen wegen teils gegensätzlicher Ziele ein Dreier-Bündnis mit der Union skeptisch. Der Einigungsdruck ist aber groß, denn von einer Neuwahl könnte die AfD noch stärker profitieren. Als Koalitionspartner kommt diese für keine andere Partei in Frage.

Enttäuschung bei der SPD. © Christian Charisius (dpa)



Dass es vor der Landtagswahl in Niedersachsen am 15. Oktober konkret wird, gilt als unwahrscheinlich - keine Partei im Bund will den Wahlkämpfern in Hannover mit Vorfestlegungen in die Quere kommen.

Jörg Meuthen und Beatrix von Storch können zufrieden sein: Die AfD zieht als drittstärste Kraft in den Bundestag ein. © Bernd Von Jutrczenka (dpa)



Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn zeigte sich entsetzt über das . "70 Jahre nach Kriegsende sitzen wieder Neonazis im Bundestag", sagte Asselborn der Deutschen Presse-Agentur. In vielen europäischen Staaten hätten Rechte in der jüngeren Vergangenheit wieder Fuß gefasst. "Wenn es in Deutschland passiert, ruft es wegen der Geschichte aber besonders Angst hervor." Asselborn forderte: "Alle demokratischen Parteien in Deutschland müssen nun zusammenstehen, egal ob sie in der Regierung oder der Opposition sind."

Christian Andresen und Sebastian Engel, dpa