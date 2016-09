Uniper-Chef zuversichtlich zum Börsengang

vor 1 Stunde

FRANKFURT/MAIN - Die frühere Eon-Kraftwerkstochter Uniper mit rund 13.000 Beschäftigten ist deutlich unter Buchwert, aber voller Optimismus in den Börsenhandel gestartet.

Der Uniper-Vorstandsvorsitzende Klaus Schäfer läutet die traditionelle Glocke anlässlich der Bekanntgabe der Erstnotierung. Foto: Boris Roessler (dpa)



«Uniper steht für die Energiewende, das Rückgrat der Energiewende. Wir haben das Geschäft für die Versorgungssicherheit - insofern auch eine klare Zukunft», sagte Uniper-Chef Klaus Schäfer in Frankfurt bei der Erstnotierung.

Parallel kündigte Konkurrent RWE nun offiziell an, seine neue Großtochter Innogy an die Börse bringen zu wollen. Dabei sollen schon im ersten Schritt neben der geplanten 10-prozentigen Kapitalerhöhung bei der Tochter auch weitere Anteile aus dem Bestand der RWE AG an die Aktionäre abgegeben werden. Wie viele Papiere das sind, ließ der Konzern offen. RWE bekräftigte, den Börsengang noch in diesem Jahr über die Bühne bringen zu wollen.

Der erste Kurs der Uniper-Aktie war zuvor mit 10,015 Euro festgestellt worden. Das entspricht etwa 3,6 Milliarden Börsenwert des Unternehmens und damit nur etwa einem Drittel des bisherigen Wertes in den Eon-Büchern. Analysten hatten eine solche Bewertung aber erwartet. Uniper-Finanzchef Christopher Delbrück sagte der Nachrichtenagentur dpa-AFX, wichtiger als der kurzfristige Aktienkurs sei die Entwicklung der kommenden zwölf Monate.

Eon hat den Unternehmensteil mit Kohle, Gas und Energiehandel abgespalten, um sich ganz auf die Erneuerbare Energie, den Vertrieb und die Strom- und Gasnetze zu konzentrieren. «Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Tag heute, Uniper ist an der Börse - wir haben mehr als 18 Monate daraufhin gearbeitet», sagte Schäfer nach dem ersten festgestellten Kurs an der Frankfurter Börse. «Uniper ist nun ein selbstständiges Unternehmen, wir sind börsennotiert, wir können nach vorne schauen.» Mit dem Zugang zu den Kapitalmärkten habe das Unternehmen die richtigen Voraussetzungen für die Zukunft.

Experten rechnen an den ersten Handelstagen mit sehr starken Kursschwankungen. Eon hat die Mehrheit an Uniper an seine Aktionäre abgegeben und hält jetzt noch etwas über 46 Prozent. Das Unternehmen setzt auf steigende Strompreise an der Börse und möglicherweise eine politische Änderung am Strommarkt: Wenn das Bereithalten von schnell abrufbarer konventioneller Energie künftig entlohnt werden würde, könnte sich der Wert des Unternehmens schnell vergrößern. Außerdem hat Uniper den Aktionären hohe Dividendenausschüttungen versprochen.

Konkurrent RWE spaltet sich ebenfalls auf. Allerdings geht der Konzern einen anderen Weg und bringt das Zukunftsgeschäft mit Ökstrom, Netzen und Vertrieb an die Börse. Im Mutterkonzern bleiben der die alten Kraftwerke und der Energiehandel.

dpa