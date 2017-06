A: Auf ins kühle Wasser! Das Freibad in Roth hat bereits einen Besucherrekord geknackt: 4000 Badegäste wollten sich am vergangenen Sonntag im Wasser abkühlen. "Die Außenanlage ist so groß, dass wir noch nie Besucher ablehnen mussten", sagt Badbetriebsleiter Matthias Schubert. Geöffnet ist das Bad von 7.30 bis 21.30 Uhr. © Tobias Tschapka