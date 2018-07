Urlaub beginnt für Tausende mit Nerverei

MÜNCHEN/POTSDAM - Der Start in den Sommerurlaub hat für Tausende Bundesbürger am Wochenende mit Stress und Nerverei begonnen. Besonders heftig traf es Reisende am Flughafen München, wo das Terminal 2 am Samstag wegen einer Kontrollpanne stundenlang lahm lag.

Wegen eines Polizeieinsatzes ist die Sicherheitszone im Terminal 2 am Flughafen München vorübergehend gesperrt worden. Foto: Matthias Balk (dpa)



Im Waldbrandgebiet bei Potsdam wurden unterdessen die Autobahnen 9 und 10 erneut gesperrt - diesmal wegen eines Gaslecks. In Düsseldorf blieben bereits am Vorabend vier Flugzeuge am Boden, weil sich mehrere Beschäftigte der Abfertigung krank gemeldet hatten.

Zahlreiche Fluggäste warten in München am Terminal 2 auf ihre Flüge. Foto: Matthias Balk (dpa)



Seit Samstag sind die Schüler bundesweit in der Sommerpause. Bayern war das letzte Bundesland, in dem die großen Ferien anfingen. Auf dem zweitgrößten deutschen Flughafen in München : Im Terminal 2 drang eine Frau unkontrolliert in die Sicherheitszone ein, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Nach ihr wurde gefahndet. Die Lage am Flughafen war über Stunden unübersichtlich, für viel Passagiere verzögerte sich die Abreise deutlich. Bis zum Mittag war die Frau nicht gefunden worden. Dennoch wurde die Halle nach fünf Stunden wieder freigegeben.

Feuerwehrfahrzeug an einer Auffahrt zur Autobahn A9 in der Nähe des Autobahndreiecks Potsdam. Die Autobahn ist erneut gesperrt, diesmal auf Grund eines Gaslecks. Foto: Christian Pörschmann (dpa)



Das Gasleck unweit des Waldbrandes bei Potsdam wurde am Mittag geschlossen. Der Landkreis hob die Sperrung im Umkreis von rund 1000 Metern wieder auf. Mehrere Dutzend Anwohner waren laut Augenzeugen zuvor aufgefordert worden, ihre Häuser zu verlassen. Zudem waren laut Polizei die Autobahnen A9 und A10 am Dreieck Potsdam komplett gesperrt. Dort bildeten sich Staus. Die Feuerwehr unterbrach wegen des Lecks ihre Löscharbeiten, die noch das ganze Wochenende andauern sollten. Zuletzt waren rund 180 Helfer im Einsatz.

Feuerwehrmann löscht ein Feuer in einem Waldgebiet bei Fichtenwalde. Gefahr drohte nicht nur durch die Hitze des Brandes, sondern auch noch durch vermutete Munition aus dem Zweiten Weltkrieg im Boden. Foto: Christian Pörschmann (dpa)



Auch auf anderen Fernstraßen quälten sich Autofahrer in Staus und stockendem Verkehr. Vor allem die Autobahnen in Richtung Süden waren am Samstag voll, wie eine ADAC-Sprecherin sagte. Auf der A9 von Nürnberg in Richtung München, auf dem Münchner Autobahnring A99 und der Salzburger Autobahn A8 bildeten sich schon morgens lange Staus. Auf der A3 bei Passau kam es zu kleineren Unfällen. Urlauber standen laut Polizei in bis zu zehn Kilometer langen Blechkolonnen. Außerdem seien Rastplätze überfüllt gewesen und die Warteschlange an einer Tankstelle habe bis zurück auf die Autobahnspur gereicht.

Auch Baden-Württemberg erlebte sein erstes Ferienwochenende des Sommers mit Staus und Unfällen auf den Autobahnen. Das erwartete Verkehrschaos blieb bis zum Samstagmittag aber aus, wie der Verkehrswarndienst in Stuttgart mitteilte. "Der Verkehr läuft recht flüssig", sagte ein Sprecher. Der Flughafen Stuttgart warnte vor Hochbetrieb und forderte alle Passagiere auf, möglichst zwei Stunden vor Abflug am Airport zu sein.

In Düsseldorf blieben vier Flugzeuge mit den Zielen Las Palmas, Abu Dhabi und Kayseri am Freitagabend am Boden. Nach Angaben des Flughafens hatten sich mehrere Mitarbeiter einer Abfertigungsfirma krank gemeldet. Die betroffenen Passagiere seien über Nacht in Hotels untergebracht worden oder vorübergehend wieder nach Hause gefahren, sagte ein Flughafen-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. 60 Menschen hätten in Notbetten im Terminal übernachtet.

