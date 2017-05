US-Heimatschutzministerium: Berichte über Laptop-Verbot falsch

vor 30 Minuten

WASHINGTON - Das US-Heimatschutzministerium hat Berichten widersprochen, wonach eine Ausweitung des US-Laptop-Verbots auf Flüge aus Europa vom Tisch sei. "Diese Berichte sind absolut falsch", sagte ein Ministeriumssprecher der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag in Washington und kündigte ein ausführliches Statement an.

dpa