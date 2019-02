US-Regierung kündigt historischen Abrüstungsvertrag mit Russland auf

vor 43 Minuten

WASHINGTON - Die US-Regierung steigt aus dem INF-Vertrag mit Russland zum Verzicht auf atomare Mittelstreckenwaffen aus. Das gab das Weiße Haus am Freitag in Washington bekannt und betonte, dies werde in sechs Monaten in Kraft treten.

dpa