USA verhängen Sanktionen gegen Türkei - Streit um Pastor

vor 44 Minuten

Washington (dpa) - Im Fall des in der Türkei inhaftierten und nun unter Hausarrest gestellten US-Pastors Andrew Brunson verhängt die Regierung von US-Präsident Donald Trump Sanktionen gegen zwei türkische Minister. Das sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, am Mittwoch in Washington.

dpa