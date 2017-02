Verdächtiger nach Tod von zwei Polizisten festgenommen

vor 52 Minuten

MÜLLROSE - Nach dem Tod von zwei Polizisten an einer Kontrollstelle in Brandenburg ist der tatverdächtige 24-Jährige am Dienstag festgenommen worden. Der Mann sei nach kurzer Flucht gefasst worden, sagte Polizeisprecherin Bärbel Cotte-Weiß.

dpa