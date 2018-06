Erstmals in der Geschichte scheidet Deutschland bei einer Fußball-Weltmeisterschaft nach der Vorrunde aus. Statt der Titelverteidigung scheitert der Weltmeister krachend als Gruppenletzter. Die internationale Presse nimmt die Mannschaft von Joachim Löw anschließend verbal auseinander. Hier kommt ein Überblick.

Bei einem Kellerbrand in einem Hofer Mehrfamilienhaus erlitten fünf Personen einen Rauchgasvergiftung. Einige der Bewohner mussten von der Feuerwehr über die Drehleiter gerettet werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Klicken Sie sich durch unsere historischen Bilder aus dem Juni 1968 und lesen Sie, was Nürnberg damals bewegte!

Die kommenden Tage stehen voll und ganz im Zeichen des Sports. Der Triathlon in Roth zieht die Massen an. Auf dem Hauptmarkt duellieren sich renommierte Volleyballer*innen. Außerdem tragen Frankens Nachwuchskicker das Finale des Streetsoccer Cups auf dem Kornmarkt aus. Außerdem hätten wir jede Menge Literatur sowie das Container Love Festival am Hafen im Angebot.