Zahlreiche Einsatzkräfte sowie ein Rettungshubschrauber waren nach dem schweren Unfall am Südring in Hof vor Ort. Durch die Kollision zweier Autos wurden zwei Personen verletzt. © NEWS5 / Fricke

Wasser, Wasser, Noten: Margreitter schwimmt gegen Bayer voran! Man fühlte sich in Nürnberg ein wenig erinnert an den 11. April 2008, als gegen Wolfsburg das Wetter in der Noris für ein Bundesliga-Novum sorgte. Erstmals wurde eine Partie wegen schlechter Witterung nicht zu Ende gespielt. Doch trotz Regen satt kam es gegen Leverkusen nicht dazu. Der FCN tat sich auf fast unbespielbaren Geläuf wahnsinnig schwer, erkämpfte sich aber dennoch einen glücklichen Punkt. Nun haben Sie die Spieler benotet.

Kitas, Straßen, Tourismus: So viel kostet die Stadt Nürnberg Die Stadt Nürnberg, mit 533.000 Einwohnern zweitgrößte Kommune in Bayern, ist wie ein Großunternehmen. Fast 11.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in der Verwaltung und bei den Tochterunternehmen beschäftigt. Der Jahresetat beträgt gut zwei Milliarden Euro. Doch was kostet eigentlich Nürnberg? Eine überraschende Übersicht.