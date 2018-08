Vettel vor Ferrari-Heimspiel: "Absolutes Highlight"

MONZA - Sebastian Vettel kann das Formel-1-Heimspiel seines Ferrari-Teams in Monza nach seinem Sieg in Spa kaum erwarten.

Ferrari-Pilot Sebastian Vettel kann das Rennen in Monza kaum erwarten. © Bruno Fahy/BELGA (dpa)



"Wenn man die richtige Farbe trägt so wie ich, dann ist es in Monza immer großartig. Es ist ein absolutes Highlight, für einen Rennfahrer gibt es nichts Besseres", sagte der 31-Jährige vor dem Großen Preis von Italien. Vettel liegt vor dem 14. von 21 Saisonläufen nur noch 17 Punkte hinter WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton im Mercedes.

Zuletzt in Belgien wirkte Vettels Ferrari dank eines verbesserten Motors deutlich stärker als Hamiltons Silberpfeil. Dies macht den Hessen für den Vollgas-Kurs im Königlichen Park zum Favoriten. "Wenn wir tatsächlich mehr Power haben als Mercedes, dann wären das gute Nachrichten", meinte Vettel zurückhaltend.

In Monza hat er bereits dreimal gewonnen. 2008 gelang ihm hier im unterlegenen Toro Rosso sensationell sein erster Sieg in der Formel 1. Im Ferrari wartet Vettel indes noch auf einen Erfolg in Italien. Der letzte Sieg der Scuderia in Monza liegt bereits acht Jahre zurück, damals fuhr der Spanier Fernando Alonso als Erster ins Ziel. In den vergangenen Jahren dominierte Mercedes in Monza. Hamilton stand viermal in Serie auf der Pole Position und gewann dreimal.

