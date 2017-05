Viel Beifall für Ralph Siegels Musical "Zeppelin"

vor 1 Stunde

Berlin (dpa) - Dem vor 80 Jahren verunglückten Luftschiff "Hindenburg" hat Komponist Ralph Siegel sein neues Musical-Projekt "Zeppelin" gewidmet. Bei einer szenischen Lesung mit Darstellern präsentierte der 71-Jährige das Werk am Montagabend im Berliner Wintergarten - und erntete minutenlangen Applaus.

Friedrich Rau und Eveline Suter spenden Ralph Siegel (M) Applaus. © Monika Skolimowska (dpa)



Friedrich Rau und Eveline Suter spenden Ralph Siegel (M) Applaus. Foto: Monika Skolimowska (dpa)



Schauspieler Gedeon Burkhard führte als Erzähler durch den Abend. Das Musical erzählt von der Zeit unmittelbar vor der Katastrophe von Lakehurst bei New York. Dort ging das Luftschiff am 6. Mai 1937 in Flammen auf, 36 Menschen starben. Die Ära der Luftschiffe fand ein jähes Ende. Das Musical thematisiert auch den historischen Kontext zur Zeit des Nationalsozialismus.

Siegel erarbeitete das Werk gemeinsam mit dem Wiesbadener Autor Hans Dieter Schreeb und sucht nun einen Produzenten. Parallel wird außerdem die Lebensgeschichte des namensgebenden Grafen Ferdinand von Zeppelin erzählt, der Mitte des 19. Jahrhunderts geboren wurde und der die Luftschiffe marktreif machte.

Beim Publikum kam die etwas ungewöhnliche Musical-Darbietung gut an. Viele Zuschauer erhoben sich von ihren Sitzen und jubelten dem Ensemble zu. Gekommen waren etwa Prominente wie Moderatorin Dagmar Frederic oder Sänger Gunter Gabriel.

Zum Schluss erschien Siegel, der als Urgestein des Eurovision Song Contest (ESC) gilt ("Ein bißchen Frieden") und dieses Jahr mit dem für San Marino produzierten Song im Halbfinale ausschied, selbst auf der Bühne. Er setzte sich kurz ans Klavier und rief den Künstlern sichtlich bewegt zu: "Ich danke euch von ganzem Herzen."

dpa