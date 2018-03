Viele Tote bei Feuerinferno in russischem Einkaufszentrum

vor 30 Minuten

KEMEROWO - Nach einem Brand in einem Einkaufszentrum der sibirischen Stadt Kemerowo haben Rettungskräfte inzwischen über 60 Tote geborgen.

Das Feuer war im vierten Stock des Einkaufszentrums in der Stadt Kemerowo ausgebrochen. © Danil Aikin/TASS (dpa)



Das Feuer war im vierten Stock des Einkaufszentrums in der Stadt Kemerowo ausgebrochen. Foto: Danil Aikin/TASS (dpa)



Der Leiter des Zivilschutzes, Wladimir Putschkow, bestätigte am Montag laut Agentur Tass 64 Opfer, nach mindestens sechs Menschen werde zudem noch gesucht. Unter den Toten sollen viele Kinder sein.

Das Feuer war am frühen Sonntagabend im vierten Stock des Shopping-Centers in der Nähe eines Kinosaals ausgebrochen. Es erfasste eine Fläche von rund 1600 Quadratmetern. Die Feuerwehr habe den Brand zwar unter Kontrolle bringen können, hieß es. An einigen Stellen sei das Feuer jedoch wieder aufgeflackert. Das Gebäude ist nach Angaben der Behörden einsturzgefährdet. Die genaue Brandursache wurde bislang nicht bekannt.

dpa