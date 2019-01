Viggo Mortensen konnte ordentlich zulangen

MÜNCHEN - Mancher muss für seine nächste Filmrolle Gewichte stemmen, der dänisch-amerikanische Schauspieler Viggo Mortensen hatte es angenehmer: Für seinen neuen Kinofilm "Green Book – Eine besondere Freundschaft" lebte er absichtlich ungesund und nahm etwa 20 Kilo zu:

Der dänisch-amerikanische Schauspieler Viggo Mortensen 2016 in Cannes. © Guillaume Horcajuelo (dpa)



"Ich habe jede Menge Pasta in mich hineingestopft und immer zwei, drei Nachspeisen gegessen", sagte er der Zeitschrift "Playboy".

Das hat Folgen: "Einige dieser Kilos habe ich heute noch auf den Hüften." Einen sogenannten "Fatsuit" wollte der 60-Jährige bei der Darstellung eines italienischstämmigen Chauffeurs nicht anziehen. "Ich wollte Tony authentisch darstellen. Das war ich ihm schuldig, denn der Film basiert auf wahren Begebenheiten." Der Film "Green Book – Eine besondere Freundschaft" läuft am 31. Januar in den Kinos an.

