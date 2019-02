Wenn in der Stadt größere Mengen Abfall zusammenkommen, ist dieses Fahrzeug der städtischen Entsorgungsbetriebe ASN gefragt: Es transportiert in großen Mulden alles vom privaten Bauschutt bis hin zu größeren Mengen Grüngut ab. Etwa dann wenn die städtischen Grünflächen wie der Stadtpark oder die Wöhrder Wiese gepflegt werden. Die 26 Tonnen Gesamtgewicht des Lkw werden von knapp 340 PS in Bewegung versetzt. © Stefan Hippel