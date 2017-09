Vorsicht am Aktienmarkt wegen Nordkorea-Konflikt

FRANKFURT/MAIN - Am deutschen Aktienmarkt hat angesichts des wieder hochgekochten Nordkorea-Konflikts Zurückhaltung das Bild geprägt.

Im Schriftzug "DAX" spiegelt sich die große Anzeigetafel mit dem bis dahin erreichten Kursverlauf im Handelssaal der Börse in Frankfurt am Main. © Christoph Schmidt (dpa)



Zudem warten die Anleger auf die Bundestagswahl an diesem Wochenende. Der Dax zeigte sich am Nachmittag mit plus 0,03 Prozent auf 12 604,23 Punkte kaum verändert.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax trat bei 25 588,32 Punkten nahezu auf der Stelle, während der Technologiewerte-Index TecDax auf den höchsten Stand seit Anfang 2001 vorrückte. Zuletzt notierte der Index noch 0,54 Prozent im Plus bei 2401,11 Zählern. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte moderat zu.

Auf Unternehmensseite rückten vor allem Halbleiterwerte in den Fokus. Im TecDax ließen die Aktien des Herstellers von Halbleiter-Wafern Siltronic erstmals die Marke von 100 Euro hinter sich, nachdem Analysten die Geschäftsperspektiven gelobt hatten. Zuletzt ging es um mehr als 7 Prozent nach oben.

Von der guten Branchenstimmung profitierten im Dax auch die Papiere des Chipproduzenten Infineon, die um knapp 1 Prozent stiegen. Für die Anteilsscheine des Siltronic-Großaktionärs Wacker Chemie ging es im MDax um fast 4 Prozent nach oben. Die Deutsche Telekom profitierte mit einem Plus von 1,2 Prozent von Spekulationen über Fortschritte bei den Gesprächen zwischen T-Mobile US und Sprint über einen Zusammenschluss.

Am Rentenmarkt verharrte die Umlaufrendite bei 0,25 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,02 Prozent auf 141,07 Punkte. Der Bund-Future stieg um 0,02 Prozent auf 161,04 Punkte. Der Euro stieg und kostete zuletzt 1,1962 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1905 Dollar festgesetzt.

dpa