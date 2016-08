VW-Digitalchef: Führerschein wird künftig überflüssig

DRESDEN - VW-Digitalchef Johann Jungwirth hält den Führerschein mit Blick auf die Entwicklung von selbstfahrenden Autos künftig für überflüssig. «Ich bin der festen Überzeugung, dass meine Kinder keinen Führerschein mehr brauchen», sagte er bei einem Besuch der Gläsernen Manufaktur in Dresden.

Der Innenraum des selbstfahrenden Autos von Google. Nach Ansicht des VW-Digitalchef Johann Jungwirth werden seine Kinder keinen Führerschein. Foto: Andrej Sokolow (dpa)



«Die nachfolgenden Generationen werden auf uns zurückblicken als die armen Menschen, die noch selber fahren mussten», meinte der 43-Jährige, der im Vorjahr von Apple zu Volkswagen wechselte, um dort die Digitalisierung voranzutreiben.

Selbstfahrende Fahrzeuge seien «das nächste große Ding» für die Autobranche. Was im 20. Jahrhundert noch der Motor war, seien im 21. Jahrhundert die «Self-Driving-Systeme». Diese Systeme, die Autos ohne Fahrer lenken, reihen sich nach Ansicht Jungwirths in die großen Kernerfindungen der Menschheit wie Dampfmaschine, Eisenbahn oder Elektrizität ein. Selbstfahrende Autos werde es künftig in allen Bereichen geben - vom kleinen Roboterauto bis hin zu Lkw und Bussen. Er geht davon aus, dass die ersten computergesteuerten Fahrzeuge in etwa drei bis fünf Jahren in den ersten Städten unterwegs sind.

