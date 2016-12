Wachstum und seine Folgen

Roßtal muss viel in die Kinderbetreuung investieren - vor 14 Minuten

ROSSTAL - Roßtal wächst: Die Einwohnerzahl hat im vergangenen Jahr wieder die Marke von Zehntausend geknackt. Durch die neuen Baugebiete wird sich dieser Trend fortsetzen. Das war auch Thema der Bürgerversammlung. Denn die Gemeinde muss viel Geld ausgeben.

Im Jahr 2016 gab es bisher mehr Zuzüge nach Roßtal und seine Ortsteile als Wegzüge. Damit ist die Einwohnerzahl von 9944 im Jahr 2015 auf aktuell 10 024 gestiegen. Demnächst können die Arbeiten am Baugebiet „Im Roßtaler Süden“ beginnen. Außerdem sollen die derzeitigen Grundstücke von TVR und Tuspo für Wohnbebauung genutzt werden, sobald die beiden Vereine in die neue Sportmeile umgezogen sind. Mit weiterem Zuwachs ist also zu rechnen und der Bedarf an Kita- und Hortplätzen wird steigen. Deshalb plant der Markt zwei Neubauten.

Neubau an der Mittelschule

Neben der Mittelschule soll eine Kindertagesstätte entstehen mit je zwei Kindergarten- und zwei Krippengruppen. Somit ist künftig Platz für weitere 24 Krippenkinder und 50 Kindergartenkinder. In einem Ausschreibungsverfahren hat sich der Awo-Verband Fürth als Träger der Kita durchgesetzt. Im Erdgeschoss des Neubaus wird die Krippe untergebracht, im ersten Stock findet der Kindergarten Platz. Über die gesamte Länge der Südseite des Gebäudes soll sich ein Balkon ziehen. Darüber können dann die Kindergartenkinder direkt aus dem ersten Stock in den Außenbereich, ohne durch das Haus laufen zu müssen.

Am Burgweg wird unterdessen ein neuer Hort für fünf Gruppen geplant. Das unbebaute Grundstück in direkter Nähe zur Grundschule bietet sich dafür an. Ende nächsten Jahres soll die Betreuungseinrichtung in Betrieb gehen. Damit die Kinder nicht an der Straße entlang zum Hort laufen müssen, wird darüber nachgedacht, ob es möglich ist, direkt vom nördlichen Pausenhof der Grundschule auf das Gelände des Neubaus zu kommen. Träger des Hortes wird die Marktgemeinde Roßtal sein.

Übergangslösung für Krippe

Die Öffnungszeiten für den Hort und die Ferienbetreuung sollen bei dieser Gelegenheit auch gleich überarbeitet werden. Eventuell werden dazu die Elternbeiräte der Kitas befragt.

Die Kosten für den Bau werden auf 6,4 Millionen Euro geschätzt. 2,5 Millionen davon können über Zuschüsse finanziert werden.

Um übergangsweise mehr Kindergartenplätze zu schaffen, plant die Pfarrei Christkönig eine provisorische Krippe (wir berichteten). Da zwischen Mai 2015 und Mai 2016 durch Zuzüge 50 Kinder mehr nach Roßtal kamen, hat der Marktgemeinderat sich dazu entschlossen, die beiden Projekte zügig anzugehen.

Simon Schübel