2017 Bundestagswahl Daten, Stimmen, Fakten: Das bieten wir Ihnen zur Wahl

NÜRNBERG - Auf Deutschland wartet ein Wahlkrimi: Am Sonntag begleiten wir die Bundestagswahl 2017 mit einem Live-Blog - aus regionaler, aber auch Berliner Sicht. Doch das ist noch lange nicht alles.

Wohin steuert Deutschland? Das entscheidet sich auch am Wahlsonntag. © Bernd Wüstneck/dpa



Wir informieren Sie auf unserer extra für die Wahl eingerichteten Seite über alles Wissenswerte zum Thema Bundestagswahl 2017. Weiter finden Sie für die Wahlkreise in Franken und der Oberpfalz ausführliche Portraits - zum Teil mit Vorstellungsvideo - der Direktkandidaten, deren Parteien eine Chance haben, in den Bundestag einzuziehen. Natürlich informieren wir Sie auch tagesaktuell über alle Themen rund um die anstehende Wahl - sei es auf regionaler oder überregionaler Ebene. Unser Live-Blog startet am Sonntagmorgen um zehn Uhr, unter anderem mit Eindrücken aus den Wahllokalen Frankens und der Oberpfalz.

Wir werden Sie sofort über alle Wahlergebnisse informieren. Wir bieten außerdem eine Karte, auf der wir die Resultate der einzelnen Wahlkreise genau visualisieren.

Ein kleiner Tipp: Mit unserer nordbayern.de-App bekommen Sie die aktuellsten Ergebnisse der Bundestagswahl auf Ihr Smartphone - unkompliziert, unmittelbar, schnell. Aber nicht nur.

Der personalisierte Nachrichtenstrom steht in der App unter "mein nordbayern" zur Verfügung. Die App hält Sie jederzeit - zum Beispiel mit Push-Meldungen - über die Ereignisse aus dem Heimatort und die Lage in der Welt auf dem Laufenden. Die Nutzer der App müssen aber auch nicht auf die gewohnten Extras wie Live-Ticker zu allen wichtigen Sportereignissen verzichten. Ebenfalls im Angebot sind Bildergalerien, Videos oder Live-Blogs von Großveranstaltungen und bedeutenden regionalen Ereignissen.

Probieren Sie die kostenlose nordbayern-News-App am besten gleich selbst aus.

