Interaktive Karte: So haben die Erlanger gewählt

Unsere Grafik zeigt, wie in den einzelnen Wahlbezirken abgestimmt wurde - vor 2 Stunden

ERLANGEN - In unserer interaktiven Karte können Sie sich durch die einzelnen Erlanger Wahlbezirke klicken. Von der Tierschutzpartei bis zur CSU: Hier erfahren Sie, für welche Kandidaten und Parteien die Erlanger in den Wahllokalen gestimmt haben.

Trotz Verlusten hat die CSU in Erlangen klar die meisten Stimmen bekommen. © Harald Sippel



In Erlangen mussten CSU und SPD herbe Verluste hinnehmen. Die Grünen erreichten mit 16,25 Prozent ein gutes Ergebnis und sind in Sachen Zweitstimmen die drittstärkste Partei in der Hugenottenstadt. Das Direktmandat erreichte Stefan Müller von der CSU.

In unserer interaktiven Karte können Sie anhand des vorläufigen Ergebnisses nachvollziehen, wie sich die Erlanger in den einzelnen Wahllokalen entschieden haben. Nicht in der Karte erfasst sind die Ergebnisse der Briefwähler, die sich den einzelnen Wahlbezirken nicht zuordnen lassen.

Viola Bernlocher, Johannes Handl