Waldbrand nahe Berlin - Lage stabil, aber keine Entwarnung

vor 35 Minuten

TREUENBRIETZEN - Die Gefahr des riesigen Waldbrands bei Berlin war auch am Samstag - 48 Stunden nach Ausbruchs des Feuers - noch nicht gebannt. Hunderte Einsatzkräfte und Helfer kämpften weiter gegen die Flammen.

Ein Wasserwerfer der Polizei löscht ein Brandnest in einem Waldstück bei Frohnsdorf. © Ralf Hirschberger (dpa)



Ein Wasserwerfer der Polizei löscht ein Brandnest in einem Waldstück bei Frohnsdorf. Foto: Ralf Hirschberger (dpa)



"Die Lage ist stabil", sagte der Vize-Landrat von Potsdam-Mittelmark, Christian Stein (CDU). Der Brand breite sich nicht weiter aus. Entwarnung könne man jedoch noch nicht geben, so Stein weiter. Wenn sich die Witterung stark ändere, könnten die Flammen wieder auflodern.

Brennende Waldfläche bei Frohnsdorf in Brandenburg. © Ralf Hirschberger (dpa)



Brennende Waldfläche bei Frohnsdorf in Brandenburg. Foto: Ralf Hirschberger (dpa)



Seit Donnerstag wüten die Flammen bei . Der Brand hatte sich von einer Fläche von zunächst fünf Hektar rasend schnell auf eine Fläche so groß wie 400 Fußballfelder ausgebreitet. Drei Dörfer mussten evakuiert werden. Nach Klausdorf und Tiefenbrunnen konnten die Bewohner auch bis zum Samstagnachmittag nicht zurückkehren. "Wir werden gegen Abend entscheiden, ob wir die Evakuierung aufheben können", sagte Stein.

Ein Wasserstrahl der Feuerwehr inmitten eines von Flammen erleuchteten Waldes. © Patrick Pleul (dpa)



Ein Wasserstrahl der Feuerwehr inmitten eines von Flammen erleuchteten Waldes. Foto: Patrick Pleul (dpa)



Rund 500 Einsatzkräfte der Feuerwehr, Polizei und weiteren Rettungsdiensten waren am Samstag im Einsatz. Die Feuerwehr versuchte über Schneisen tiefer in das Gebiet zu gelangen und von dort aus zu löschen. Unterstützung erhielten die Kräfte von der Bundeswehr, die mit einem Hubschrauber bei dem Kampf gegen die Flammen dabei war.

Ein brennender Wald nahe Klausdorf im Südwesten Brandenburgs. © Patrick Pleul (dpa)



Ein brennender Wald nahe Klausdorf im Südwesten Brandenburgs. Foto: Patrick Pleul (dpa)



Auch am Samstagmorgen zog ein beißender Brandgeruch bis in die Mitte Berlins. Viele besorgte Bürger riefen bei der Feuerwehr an und fragten, ob es in ihrer Nachbarschaft brennen würde, wie der Schichtführer der Regionalleitstelle Brandenburg, Heiko Anderts berichtete.

Dietmar Woidke, Ministerpräsident von Brandenburg, spricht mit Feuerwehrleuten im Wald. © Michael Kappeler (dpa)



Dietmar Woidke, Ministerpräsident von Brandenburg, spricht mit Feuerwehrleuten im Wald. Foto: Michael Kappeler (dpa)



Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) wollte sich am Samstag erneut ein Bild von der Lage in der machen. Das teilte die Staatskanzlei mit. Bereits am Freitag hatte der Ministerpräsident das Gebiet bei Treuenbrietzen besucht. Er habe vor Ort erlebt, wie die Menschen sich mit äußerstem Einsatz und bis zur Erschöpfung gegen die Flammen wehrten, sagte Woidke am Samstag vor seinem Besuch. "Dafür mein Dank und meine Hochachtung."

Im Boden der vom Feuer betroffenen Region stellt Munition aus dem Zweiten Weltkrieg eine zusätzliche Gefahr dar. © Patrick Pleul (dpa)



Im Boden der vom Feuer betroffenen Region stellt Munition aus dem Zweiten Weltkrieg eine zusätzliche Gefahr dar. Foto: Patrick Pleul (dpa)



"Ich hoffe, dass der Wind nicht wieder auffrischt", sagte Brandenburgs Waldbrandschutzbeauftragter Raimund Engel. Dem Deutschen Wetterdienst zufolge waren für Samstag Windböen um 55 Kilometer pro Stunde wahrscheinlich. In der Nacht und am Samstagmorgen war der Wind zunächst abgeflacht. Auch das Schauerrisiko sei gering, sagte eine Meteorologin des Wetterdienstes. Selbst wenn es regne, sei dies nur "ein Tropfen auf Brandenburgs trockenen Boden", sagte der Waldbrandschutzbeauftragte Engel.

dpa