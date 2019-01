Walscheid Zweiter bei Tour-Down-Under-Auftakt

ADELAIDE - Der deutsche Radprofi Max Walscheid hat auf der ersten Etappe der Tour Down Under in Australien den Sieg nur knapp verpasst.

Elia Viviani (vorne) war in Adelaide nicht zu schlagen. Foto: Yuzuru Sunada/BELGA (dpa)



Der Fahrer vom Team Sunweb musste sich in Adelaide nur dem Italiener Elia Viviani geschlagen geben, der nach 129 Kilometern noch am Neuwieder vorbeizog. Der dreimalige Weltmeister Peter Sagan aus der Slowakei wurde Achter. Die bei großer Hitze ausgetragene Etappe war zuvor verkürzt worden, wegen starker Winde wurde eine gut drei Kilometer lange letzte Schleife am Hafen von Adelaide bereits am Montag gestrichen. Das Rennen führt bis Sonntag über sechs Etappe rund um die südaustralische Stadt.

