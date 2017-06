Warmer Sotschi-Empfang für den Weltmeister

vor 1 Stunde

SOTSCHI - Joachim Löw riss sich gleich mal den Schal vom Hals, als er mit Piloten-Sonnenbrille die Gangway des Airbus hinabstieg. Im bereitgestellten gelben Flughafenbus auf dem Rollfeld zog der Bundestrainer dann auch noch das Sakko aus.

Bundestrainer Joachim Löw zeigt sich bei der Ankunft in Sotschi gut gelaunt. © Christian Charisius (dpa)



Bundestrainer Joachim Löw zeigt sich bei der Ankunft in Sotschi gut gelaunt. Foto: Christian Charisius (dpa)



Der Fußball-Weltmeister erlebte bei sommerlichen 25 Grad einen warmen Empfang in Sotschi, dem beliebten russischen Ferienort am Schwarzen Meer, das beim Landeanflug in schönstem türkis-blau unter der Sondermaschine schimmerte. Zahlreiche russische TV-Teams filmten die Ankunft der 21 aufgeregten deutschen Confed-Cup-Kicker um Kapitän Julian Draxler.

In 10 000 Metern Reisehöhe hatte zuvor auch Löw auf seinem Gangplatz in der ersten Reihe einen ruhigen Flug verbracht. Trotz des leicht verspäteten Starts in Frankfurt setzte der Airbus 321 der Lufthansa pünktlich um 13.35 Uhr Ortszeit im russischen WM-Spielort auf.

Alle im DFB-Tross sind nun gespannt, wie die Reise durch Russland verlaufen wird - in den Stadien und außerhalb. Löw versprach: "Ich werde schauen, dass wir eine möglichst homogene Mannschaft auf den Platz bekommen, die mit Einsatzfreude und Spielfreude zu Werke geht." Ergebnisse haben ausnahmsweise nicht Priorität. "Der Confed Cup ist eine Chance. Nächstes Jahr müssen wir top in Form sein und eine gute Performance abliefern", lautet Löws Turniermotto für den Sommer 2017.

Nach der Ankunft in der Olympiastadt der Winterspiele 2014 ging es für Spieler und Betreuer direkt weiter in ein Luxushotel an der Strandpromenade. Einchecken, Mittagessen und rasch umziehen lauteten die ersten Programmpunkte. Denn schon vier Stunden nach der Ankunft sollte im Olympiapark das erste Training stattfinden, zu dem der Deutsche Fußball-Bund (DFB) auch russische Kinder eingeladen hatte.

Die letzte Phase der Vorbereitung auf den Confederations Cup ist angelaufen. "Wir sind bereit und freuen uns, wenn es jetzt am Montag für uns losgeht", sagte Reinhard Grindel. Der DFB-Präsident verspürt bei dem jungen Perspektivteam, das den Weltmeister bei dem Acht-Nationen-Turnier würdig vertreten soll, eine "große Lust".

"Wir sind gut gerüstet", versicherte der Gladbacher Lars Stindl. Asiencup-Sieger Australien, Südamerikameister Chile und Afrikas Champion Kamerun sind innerhalb von nur sieben Tagen die drei Vorrundengegner. "Wir wissen um die Schwierigkeit der Gruppe", sagte Turnierneuling Stindl, der betonte: "Der Fokus liegt erstmal auf Australien", der Auftaktpartie am kommenden Montag (17.00 Uhr).

Ein Sieg in dem Schlüsselspiel soll die Lust im unerfahrenen Team weiter anheizen. "Wir sind insgesamt gut aufgestellt", glaubt Löws Assistent Marcus Sorg trotz der Ausfälle des Ex-Schalkers Leroy Sané und des Leipzigers Diego Demme. Auch ohne alle namhaften Weltmeister von Manuel Neuer über Mesut Özil bis hin zu Thomas Müller ist die Halbfinal-Teilnahme das Minimalziel. Im Falle eines ersten deutschen Confed-Cup-Gewinns dürften sich die 21 Akteure über jeweils 50 000 Euro Titelprämie freuen; eine laut Grindel "moderate Prämie".

Die personelle Sichtung für die WM 2018 steht für den Bundestrainer im Vordergrund. "Wir haben drei Gruppenspiele. Und wenn wir ins Halbfinale kommen, sind es insgesamt fünf Spiele. Von daher wird es genug Gelegenheit für alle geben, zu spielen", sagte Löw. Alle mitgereisten Akteure sollen vorspielen. "Wir werden nicht fünf Spiele taktisch und personell gleich bestreiten. Sonst wäre der Effekt nicht gegeben", erläuterte Löws Assistent Marcus Sorg. Alles beim DFB ist ausgerichtet auf das nächste Turnier. "Das Hauptziel ist, 2018 erneut den Weltmeistertitel zu gewinnen", verdeutlichte Grindel.

Löw geht das Blitzturnier, das nur zwei Wochen dauert, mit großer Vorfreude an. Er sieht sich in diesem Sommer als Entwickler. Er hat sich in seiner elfjährigen Amtszeit aber auch den speziellen Ruf des Turniertrainers verdient. Bei bislang drei Europameisterschaften und zwei Weltmeisterschaften unter seiner Verantwortung erreichte die deutsche Mannschaft immer mindestens das Halbfinale - eine Topquote.

Stillstand darf es aus Sicht von Löw nicht geben. "Ich denke im Zwei- und Vierjahreszyklus. Und ich freue mich auf den Confed Cup, weil so wie wir es jetzt personell gemacht haben, ist es eine gute und sinnvolle Lösung. Wir müssen uns in den vier Jahren irgendwie verändern. Wir brauchen eine Blutauffrischung", sagte er nochmal zu seiner radikalen Kaderzusammenstellung. Löws Ansage lautet: "Von den Ergebnissen mache ich den Sinn des Confed Cups nicht abhängig."

Klaus Bergmann und Jens Mende, dpa