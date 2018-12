Am Dienstagmittag kam es auf der A3 zu einem Auffahrunfall, an dem gleich sechs Lkw beteiligt waren. Vier Menschen wurden dabei verletzt: drei leicht, einer schwer.

Die SpVgg Greuther Fürth kann seinen Abwärtstrend auch in Hamburg nicht stoppen. Das 0:2 auf St. Pauli bedeutet die dritte Niederlage der Weiß-Grünen in Folge. Dann waren Sie gefragt: Wir wollten von ihnen wissen, wie Sie die Leistung der Kleeblatt-Kicker am Millerntor bewerten. Und hier ist die Auswertung!