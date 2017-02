Weiberfastnacht in Bad Windsheim: Die Kinder des Kindergartens St. Markus feiern Fasching auf dem Marktplatz in Bad Windsheim. Schon seit 15 Jahren singen, klatschen und tanzen die Kinder mit ihren ebenfalls bunt verkleideten Eltern an diesem Tag in der Stadt. Gemeinsam mit der Kur-, Kongress- und Touristik-GmbH und der Windshemia lädt der Kindergarten alle Kinder Bad Windsheims zum lustigen Treiben ein. © Bastian Lauer