Weidle rast bei Heim-Abfahrt als Dritte aufs Podium

vor 15 Minuten

GARMISCH-PARTENKIRCHEN - Kira Weidle hat beim Heim-Weltcup in Garmisch-Partenkirchen den dritten Platz belegt und kann mit viel Selbstvertrauen zur WM nach Are reisen.

Kira Weidle aus Deutschland jubelt im Ziel. Sie wird bei der Abfahrt Dritte. Foto: Stephan Jansen (dpa)



In der Abfahrt musste sich die 22 Jahre alte Skirennfahrerin am Sonntag nur Siegerin Stephanie Venier aus Österreich und der italienischen Olympiasiegerin Sofia Goggia geschlagen geben. Weidle bejubelte ihr zweites Podestresultat im Weltcup und war die beste Deutsche im letzten Speedrennen vor der WM. Michaela Wenig rangierte nach 33 Starterinnen außerhalb der Top 20. Viktoria Rebensburg hatte auf einen Start verzichtet, um sich auf den Riesenslalom am Wochenende in Maribor zu konzentrieren.

dpa