Weitere Liste mit Spendern für AfD wird geprüft

vor 31 Minuten

BERLIN - In der Affäre um Spenden an die AfD prüft der Bundestag laut einem Zeitungsbericht eine weitere Liste mit Namen von angeblichen Unterstützern. Die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" (FAS) berichtete am Wochenende darüber.

Die AfD hat der Bundestagsverwaltung eine weitere Liste mit Namen übergeben. © Daniel Karmann (dpa)



Laut der Zeitung bestätigte der Bundesgeschäftsführer der AfD, Hans-Holger Malcomeß, dass die AfD der Bundestagsverwaltung neben einer bereits bekannten Liste mit 14 mutmaßlichen Gönnern mindestens eine weitere Liste mit Namen übergeben habe. Dabei soll es sich um Unterstützer des AfD-Politikers und Beisitzer des Bundesvorstands der Partei, Guido Reil, handeln.

dpa