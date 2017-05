Weitere Wehrmachtsandenken in Kasernen gefunden

BERLIN - Bei der Durchsuchung aller Kasernen der Bundeswehr sind weitere Andenken an die Wehrmacht gefunden worden. Das bestätigten Kreise des Verteidigungsministeriums.

Ursula von der Leyen kommt zur Sitzung des Verteidigungsausschusses des Bundestages. Foto: Michael Kappeler (dpa)



Eine genaue Zahl wurde nicht genannt. Entdeckt worden seien unter anderem Münzen mit Wehrmachtsmotiven und Wandbilder. Keiner der Funde sei aber so schwerwiegend wie in den Kasernen in Donaueschingen oder im französischen Illkirch.

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) berichtet dem Verteidigungsausschuss des Bundestags heute von der Durchsuchung, die am Dienstag endete.

