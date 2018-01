Ohne Cedric Teuchert ist der Club am Mittwoch in die Vorbereitung nach der Winterpause gestartet. Der Stürmer traf nach seinem Wechsel bereits am Nachmittag im Trainingslager von Schalke 04 ein. Am Valznerweiher fehlten zudem krankheitsbedingt noch Ewerton, Salli und Gislason. Ansonsten konnte Trainer Michael Köllner aus dem Vollen schöpfen. © Sportfoto Zink / DaMa