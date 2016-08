Weltbörsen und Finanzmärkte auf einen Blick um 15:15 Uhr

vor 1 Stunde

HAMBURG - Die Lage an den Internationalen Wertpapierbörsen am 26.08.2016 um 15:15 Uhr (New York Vortagsstand):

Index DAX 10.534,97 Punkte + 5,38 Punkte Durchschnittsrendite in % -0,20 Prozent + 0,02 %-Punkte Financial Times 100 Index 6.826,02 Punkte + 9,12 Punkte Tokio Schluss Nikkei Index 16.360,71 Punkte -195,24 Punkte Dow-Jones Index Vortag 18.448,41 Punkte - 33,07 Punkte Dollar Frankfurt 0,8883 Euro + 0,01 Cent Gold Unze 1.321,30 Dollar - 10,05 Dollar Gold Kilo 37.090,00 Euro -400,00 Euro *

* Vortagesstand

Quelle: Reuters/oraise Stand: 26.08.2016 15:15 Uhr

dpa