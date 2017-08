Weltmeister Götze in Wolfsburg in BVB-Startelf

vor 1 Stunde

WOLFSBURG - Weltmeister Mario Götze steht in der Startelf von Borussia Dortmund gegen den VfL Wolfsburg. Das teilte der Bundesligist rund eine Stunde vor Spielbeginn via Twitter mit.

Gibt beim Bundesliga-Start sein Comeback bei Borussia Dortund: Weltmeister Mario Götze. © Guido Kirchner (dpa)



Damit kehrt der 25 Jahre alte Offensivspieler am ersten Spieltag der neuen Saison nach mehr als einem halben Jahr zurück. Seinen bislang letzten Pflichtspiel-Auftritt hatte der Siegtorschütze des WM-Finales 2014 am 29. Januar in Mainz. Danach fiel Götze wegen einer Stoffwechselstörung aus. In Dortmunds Startelf in Wolfsburg war auch Neuzugang Dan-Axel Zagadou vorgesehen.

dpa