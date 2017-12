Werder Bremen verspielt Sieg gegen Mainz

vor 55 Minuten

BREMEN - Werder Bremen hat einen Sieg im Kellerduell gegen den FSV Mainz durch ein Gegentor in der Nachspielzeit verpasst. Die Hanseaten kamen nach langer Führung nur zu einem 2:2 (2:0) gegen ihre Gäste.

Werders Ishak Belfodil (i) kämpft gegen Abdou Diallo vom FSV Mainz um den Ball. Foto: Carmen Jaspersen (dpa)



Durch das Remis überholte Bremen in der Tabelle der Fußball-Bundesliga den Hamburger SV und überwintert auf dem Relegationsrang. Mainz bleibt auf einem Nicht-Abstiegsplatz. Vor 38.200 Zuschauern brachten Philipp Bargfrede (2. Minute) und Ishak Belfodil (17.) die Hausherren zügig in Führung. Robin Quaison (70.) und Fabian Frei (90+3) jedoch glichen aus. Das Ergebnis war gerecht: Mainz hielt trotz des schnellen Rückstandes mit und belohnte sich in der Schlussphase dafür.

Für Werders Probe-Trainer Kohfeldt stehen die Chancen weiterhin gut, den Job in der Rückrunde zu behalten. Der 35-Jährige hatte von Alexander Nouri übernommen, der nach einem katastrophalen Start gehen musste. Kohfeldt wurde zunächst nur bis zum Ende der Hinrunde als Cheftrainer engagiert. Unter seiner Regie gewann Werder drei von sieben Ligapartien, gegen Mainz gab es das erste Unentschieden. Die Zukunft des bisherigen Bremer U23-Coachs soll sich in den kommenden Tagen entscheiden.

Mainz erwischte gegen Werder einen denkbar unglücklichen Start: Bargfrede wurde nach einer Balleroberung von Mittelfeldmann Thomas Delaney nicht angegriffen, lief auf das Tor von 05-Torwart Robin Zentner zu und traf mit einem präzisen Flachschuss in die linke Ecke - es war die erste Chance des Spiels. Kurz danach hatte der Mainzer Levin Öztunali Pech: Der wuchtige Schuss des Ex-Bremers klatschte an die Latte (6.).

Werder zog sich danach zurück, konterte aber immer wieder gefährlich. Das Fehlen von drei wichtigen Offensivspielern schwächte die Gastgeber dabei nicht. Topstürmer Max Kruse und Kapitän Zlatko Junuzovic waren wegen Verletzungen kurzfristig ausgefallen, Stürmer Fin Bartels fehlt wegen eines Achillessehnenrisses langfristig. Kruse-Ersatz Belfodil traf nach ein Freistoß von Ludwig Augustinsson und einer Ablage von Delaney per Kopf - es war das erste Bundesligator des Algeriers.

In der Folge verpasste es Werder, seine Führung auszubauen. Mainz blieb bemüht und belohnte sich: Ein Zusammenspiel der eingewechselten Offensivspieler Quaison und Emil Berggreen brachte das 2:1. Frei traf mit der letzten Chance der Partie zum Remis.

Nikolai Huland, dpa