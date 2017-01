Werner Herzog vermisst seine Heimat

MÜNCHEN - Filmregisseur Werner Herzog («Fitzcarraldo») hat immer Sehnsucht nach seiner Geburtsstadt München.

Werner Herzog: Sein Herz schlägt für Bayern. © Tim Brakemeier (dpa)



«Wenn ich zu lange in Nordkorea drehe oder in Los Angeles bin, bekomme ich gewisse Entzugserscheinungen», sagte der 74-Jährige dem Magazin der «Süddeutschen Zeitung». «Dann wünsche ich mir eine frische Brezn, etwas Landbutter und eine Mass Bier.»

Was ihm aber am schmerzlichsten fehle: «Niemand spricht Bairisch. Das war meine erste Sprache.» Herzogs jüngster Film «Salt and Fire» ist seit Dezember in den deutschen Kinos zu sehen.

