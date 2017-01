Wetter bleibt winterlich: Glättegefahr nicht ganz gebannt

OFFENBACH - Frost im Osten, Schnee in den Bergen: In Deutschland bleibt es der Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) zufolge winterlich. Ihre Unwetterwarnungen vor verbreitetem Glatteis hoben die Meteorologen zwar auf.

Fußgänger und Autofahrer können aufatmen: Es liegt zwar viel Schnee aber die Glatteisgefahr in Deutschland ist dank milderer Temperaturen gesunken. Foto. Tobias Hase © Tobias Hase (dpa)



Doch bei Werten zwischen minus und plus fünf Grad sei auch in den kommenden Tagen weiter Vorsicht im Straßenverkehr angebracht, teilte der DWD in Offenbach mit. Für die Lausitz und den Südosten sagen die Meteorologen bis Dienstag Dauerfrost zwischen minus fünf und minus 20 Grad vorher - je nach Wolkendichte. Es regne oder schneie je nach Temperatur und Höhenlage.

Ein Räumfahrzeug des Winterdienstes ist in Kleinmachnow in Brandenburg unterwegs. © Ralf Hirschberger (dpa)



Von Mittwoch an komme dann wieder Wind auf, die Küste muss der Vorhersage zufolge mit Sturmböen rechnen. kann es auf den Bergen geben. Auch am Donnerstag bläst der Wind voraussichtlich noch kräftig. Der Wetterdienst erwartet Schmuddelwetter in den Niederungen mit Glättegefahr am Morgen, weiter oben soll es schneien. In den höheren Lagen der Mittelgebirge könnten sogar «befriedigende Wintersportbedingungen» herrschen: «In den deutschen Alpen sind bis Samstag durchaus Neuschneehöhen von 100 Zentimeter möglich», erklärte Meteorologe Christoph Hartmann.

